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Глава МИД Армении назвал продуктивными переговоры в Вашингтоне
Сегодня, 7:45
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lesjasap

Глава МИД Армении назвал продуктивными переговоры в Вашингтоне

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В США дипломат встретился с госсекретарем Майком Помпео.

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян во время выступления в Атлантической совете назвал продуктивными переговоры в Вашингтоне. Чиновник уточнил, что Анкара побудила Баку поверить в то, что конфликт в Нагорном Карабахе возможно решить при помощи военных действий.

Цели и ответственный подход сопредседателей Минской группы ОБСЕ - России, США и Франции, состоящие в том, чтобы остановить конфликт и начать движение к переговорному процессу, явно контрастируют с тем, что делала Турция

Зограб Мнацаканян, глава МИД Армении

Эксперт добавил, что турецкая агрессия наблюдалась Ереваном за несколько месяцев до того, как Анкара начала перебрасывать боевую технику в регион Ливии и Сирии. В МИД напомнили, что Турция ведет дестабилизирующую агрессивную политику на Ближнем Востоке, в Северной Африке, в Восточном Средиземноморье, а теперь пытается распространить ее на Северный Кавказ.

Помпео и Мнацаканян отметили важность мирного решения конфликта в Нагорном Карабахе.

Фото: Pixabay.com
 

Теги: амрения, зограб мнацаканян, мид, нагорный карабах, обсе
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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