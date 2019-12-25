Помпео и Мнацаканян отметили важность мирного решения конфликта в Нагорном Карабахе

США и Армения выступают за продолжение переговоров с Баку.

Майк Помпео и Зограб Мнацаканян отметили важность мирного решения конфликта в Нагорном Карабахе. Государственный секретарь США и глава МИД Армении 23 октября в рамках встречи в Вашингтоне обсудили ситуацию на границе с Азербайджаном. Они подчеркнули важность мирных переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ.

Мнацаканян и Помпео подтвердили необходимость выполнения достигнутых договоренностей о немедленном прекращении огня в зоне нагорнокарабахского конфликта, а также продолжения мирного процесса в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ пресс-служба МИД Армении

Напомним, что ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября. В регионе ведутся бои. Дважды стороны конфликта достигали договоренностей о прекращении огня. После этого Армения и Азербайджан обвиняли противника в нарушении соглашений.

Эрдоган заявил о праве Турции участвовать в урегулировании конфликта в Карабахе.

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