Помпео и Мнацаканян отметили важность мирного решения конфликта в Нагорном Карабахе

Майк Помпео и Зограб Мнацаканян отметили важность мирного решения конфликта в Нагорном Карабахе. Государственный секретарь США и глава МИД Армении 23 октября в рамках встречи в Вашингтоне обсудили ситуацию на границе с Азербайджаном. Они подчеркнули важность мирных переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ.
Мнацаканян и Помпео подтвердили необходимость выполнения достигнутых договоренностей о немедленном прекращении огня в зоне нагорнокарабахского конфликта, а также продолжения мирного процесса в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ
пресс-служба МИД Армении
Напомним, что ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября. В регионе ведутся бои. Дважды стороны конфликта достигали договоренностей о прекращении огня. После этого Армения и Азербайджан обвиняли противника в нарушении соглашений.
Эрдоган заявил о праве Турции участвовать в урегулировании конфликта в Карабахе.
Фото: Pixabay.com
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