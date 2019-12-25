Дипломаты России и Армении выступили за вывод боевиков из Карабаха

Дипломаты России и Армении выступили за вывод боевиков из Нагорного Карабаха. Тему обсуждали заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов и посол Армении в Москве Вардана Тоганяна.
Стороны провели обмен мнениями в контексте продолжающейся эскалации.
цитата из сообщения МИДа РФ
Дипломаты подчеркнули недопустимость переброски боевиков из ряда стран Ближнего Востока и Северной Африки и отметили важность их немедленного вывода из Карабаха.
Ранее русский солдат погиб в Нагорном Карабахе.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все