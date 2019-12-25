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Дипломаты России и Армении выступили за вывод боевиков из Карабаха
Сегодня, 14:40
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matveyvn

Дипломаты России и Армении выступили за вывод боевиков из Карабаха

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Дипломаты подчеркнули недопустимость переброски боевиков из ряда стран Ближнего Востока.

Дипломаты России и Армении выступили за вывод боевиков из Нагорного Карабаха. Тему обсуждали заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов и посол Армении в Москве Вардана Тоганяна.

Стороны провели обмен мнениями в контексте продолжающейся эскалации.

цитата из сообщения МИДа РФ

Дипломаты подчеркнули недопустимость переброски боевиков из ряда стран Ближнего Востока и Северной Африки и отметили важность их немедленного вывода из Карабаха.

Ранее русский солдат погиб в Нагорном Карабахе.

Фото: pixabay.com

Теги: армения, мид рф, нагорный карабах
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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