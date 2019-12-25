Александр Нечаев погиб в боях под Гадрутом несколько дней назад.

Русский солдат погиб в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил Telegram-канал WarGonzo Семена Пегова. По данным источника, в регионе конфликта скончался 19-летний Александр Нечаев. Молодой человек являлся выходцем из молоканского села Лермонтово в Армении, в котором преимущественно проживают русские. Юноша проходил срочную службу. Несколько дней назад он умер во время боев под Гадрутом.

Напомним, что молокане появились в России в XVIII веке как течение, близкое к евангельскому протестантизму. В XIX веке его последователи подвергались религиозным преследованиям. Части молокан пришлось покинуть центральную часть России, часть - отправилась в Закавказье. В первую очередь люди осели на территории современной Армении. Молоканские села существуют в регионе и сейчас. Среди них - Лермонтово и Фиолетово.

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Фото: Telegram-канал WarGonzo

