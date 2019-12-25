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В Азербайджане возбудили дело против журналиста WarGonzo Семёна Пегова
Сегодня, 14:39
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matveyvn

В Азербайджане возбудили дело против журналиста WarGonzo Семёна Пегова

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Известно, что начато расследование.

Генпрокуратура Азербайджана возбудила дело против российского журналиста, создателя проекта WarGonzo, Семёна Пегова. Его обвиняют в том, что он въехал с территории Армении в Нагорный Карабах. Азербайджан считает его своей оккупированной территорией.

Люди, посетившие Карабах без официального уведомления Азербайдажана, автоматически объявляются персонами нон грата и их включают в черный список. Им грозит уголовное преследование в Азербайджане.

Генеральная прокуратура направила запрос о правовой помощи уполномоченным структурам страны, гражданином которой является указанное лицо.

цитата из сообщения Генеральной прокуратуры Азербайджана

Известно, что начато расследование преступления. Пегова обвиняют в публичных призывах к терроризму, а также в призывах, которые направлены против государства. Ещё Пегову вменяют незаконное пересечение государственной границы Азербайджана.

Ранее WarGonzo сообщали, что глава Генштаба Азербайджана объявлен агентом ГРУ.

Фото: pixabay.com

Теги: wargonzo, азербайджан, семен пегов
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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