В Азербайджане возбудили дело против журналиста WarGonzo Семёна Пегова

Известно, что начато расследование.

Генпрокуратура Азербайджана возбудила дело против российского журналиста, создателя проекта WarGonzo, Семёна Пегова. Его обвиняют в том, что он въехал с территории Армении в Нагорный Карабах. Азербайджан считает его своей оккупированной территорией.

Люди, посетившие Карабах без официального уведомления Азербайдажана, автоматически объявляются персонами нон грата и их включают в черный список. Им грозит уголовное преследование в Азербайджане.

Генеральная прокуратура направила запрос о правовой помощи уполномоченным структурам страны, гражданином которой является указанное лицо. цитата из сообщения Генеральной прокуратуры Азербайджана

Известно, что начато расследование преступления. Пегова обвиняют в публичных призывах к терроризму, а также в призывах, которые направлены против государства. Ещё Пегову вменяют незаконное пересечение государственной границы Азербайджана.

Ранее WarGonzo сообщали, что глава Генштаба Азербайджана объявлен агентом ГРУ.

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