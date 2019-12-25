В Петербурге объявили о сборе медикаментов для армян в Арцахе

Сбор организовала уроженка Армении, которая проживает в Петербурге.

Армяне собирают пожертвования на помощь своим соотечественникам, а также военным, которые находятся в исторической провинции Арцах. Большая ее часть контролируется непризнанной Нагорно-Карабахской республикой. Офелия Аванесова, которая живет в Петербурге, опубликовала пост в Facebook.

Офелия Аванесова отметила, что принять участие смогут не только петербуржцы, но и все желающие. Запланирована покупка медикаментов первой помощи, элементарные бинты, йод, жгуты и т.д. и сигареты. Коробки будут отправлять 15-16 октября.

С передачей коробок из Армении в Арцах поможет друг девушки Hamlet Exiazaryan.

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Фото: pixabay