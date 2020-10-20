ВС Турции демонтируют четыре наблюдательных пункта в провинциях Сирии

Турецкие военные покинули Мурек.

Вооруженные силы Турции демонтируют четыре наблюдательных пункта в провинциях Сирии. Местные СМИ заявили, что колонны военных автомобилей направляются в регион Джебель аз-Завия. С турецких баз Муреке и Ариме (провинция Хама) эвакуируются силы Анкары . Ранее центры были окружены в рамках успешных наступательных операций правительственных сил. Вечером 19 октября турецкие военные покинули Мурек. Оттуда также вывезено оружие и техника.

Известно, что также эвакуированы будут базы в Телль Тукане( провинция Идлиб), в Шейх-Акиль (провинция Алеппо). Данные районы контролирует Сирийская Арабская Армия. Все эвакуированные военные будут размещены на территории базы в Маар Хаттате. Ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган говорил о том, что базы Анкары "будут стоять до последнего".

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