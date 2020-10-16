Это случилось в окрестностях города Дивар 11 октября.

Опубликовано видео разгона российским вертолетом Ми-8 американских военных в Сирии, которые пытались устроить провокацию. Они пытались препятствовать движению российских военных в сирийской провинции Хасеке, в которой живут преимущественно курды.

Это случилось в окрестностях города Дивар 11 октября.

Американские военные переоделись в гражданскую одежку. Их поддерживали сирийские провокаторы, которое заблокировали движение колонны российских военных. Они направлялись в Дерик на свою военную базу.

Ранее Шойгу обсудил с министром обороны Турции стабилизацию обстановки в Карабахе.

Видео: YouTube / North Press Agency