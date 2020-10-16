Опубликовано видео разгона российским вертолетом Ми-8 американских военных в Сирии, которые пытались устроить провокацию. Они пытались препятствовать движению российских военных в сирийской провинции Хасеке, в которой живут преимущественно курды.
Это случилось в окрестностях города Дивар 11 октября.
Американские военные переоделись в гражданскую одежку. Их поддерживали сирийские провокаторы, которое заблокировали движение колонны российских военных. Они направлялись в Дерик на свою военную базу.
Ранее Шойгу обсудил с министром обороны Турции стабилизацию обстановки в Карабахе.
Видео: YouTube / North Press Agency
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