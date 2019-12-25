Президенты РФ и США приняли заявление по 75-й годовщине встречи на Эльбе

О подписании специального заявления рассказали в пресс-службе Кремля.

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп приняли совместное заявление в честь 75-й годовщины встречи советских и американских войск на Эльбе. В специальном заявлении отмечается, что 25 апреля 2020 года исполнилось 75 лет событию, которое стало предвестником решающего поражения нацистского режима во Второй Мировой войне.

В документе заявляется, что "дух Эльбы" стал примером того, как к Москва и Вашингтон могут сотрудничать во имя общей цели, отложив в сторону противоречия.

Отметим, что встреча двух войск в апреле 1945 года на разрушенном мосту через Эльбу в районе Торгау ускорила разгром вермахта. Тогда друг другу руки пожали командир взвода 58-й гвардейской стрелковой дивизии лейтенант Александр Сильвашко и командир разведгруппы 69-й американской пехотной дивизии лейтенант Уильям Робертсон.

Ранее мы сообщали о том, что Россия отреагировала на решение США приостановить финансирование ВОЗ. Чиновница пояснила, что в Америке показали, что для них главным является "найти виноватого".