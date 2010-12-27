Гендиректор "Зенита" оценил акцию болельщиков клуба

Александр Медведев рассказал ТАСС, что намерен обсудить этот вопрос с фанатами на отдельной встрече.

Функционер отметил, что команде оказалось неприятно пережить уход болельщиков с трибун, поддержка фанатами любимой команды до этого момента радовала глаз. Медведев согласился с лозунгом "Фанат - не преступник", написанном на одном из баннеров после акции части зрителей.

Генеральный директор ФК отметил, что собирается встретиться с фанатами и откровенно поговорить, в том числе и на эту тему. При этом Медведев напомнил, что в отношении всех граждан в России действует презумпция невиновности.

"Фанаты провели такую акцию, чтобы привлечь внимание, - привлекли" – добавил Медведев.

Напомним, на 40-й минуте матча 19-го тура РПЛ в Петербурге между "Динамо" и "Зенитом" активные фанатские объединения покинули трибуны. Сама игра завершилась со счетом 3:0 в пользу "сине-бело-голубых".

Также саму акцию после матча прокомментировал главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

Фото: fc-zenit.ru, piter.tv