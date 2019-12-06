Сергей Семак прокомментировал акцию футбольных болельщиков в Петербурге

Сергей Семак на пресс-конференции рассказал, что в футбольном клубе знали о готовящейся акции болельщиков, покинувших трибуны во время матча с "Динамо", который завершился со счетом 3:0 в пользу петербуржцев.

"Спасибо всем болельщикам: тем, которые ушли и которые пришли нас поддержать с начала матча, в том числе и до финального свистка. Эта проблема была, есть и болельщики этой акцией обратили внимание наших правоохранительных органов, лиц, ответственных за проведение соревнований для того, чтобы вступить в какой-то конструктивный диалог. Конечно, не посещать игры - на мой взгляд, неправильно, футбол - для болельщиков, они должны получать удовольствие, помогать и поддерживать свою команду. Единоразовая акция была для того, чтобыобщественность и наши власти, спортивные и неспортивные, объединились для того, чтобы работать над этой проблемой. Она есть. Но надо помнить, что закон должен быть для всех - для болельщиков и не-болельщиков. Если ты что-то не сделал, то ты и не должен за это отвечать"

- заявил Сергей Семак.