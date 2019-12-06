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Сергей Семак прокомментировал акцию футбольных болельщиков в Петербурге

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Главный тренер "Зенита" рассказал о своем отношении к случившемуся на 40-й минуте матча с "Динамо".

Сергей Семак на пресс-конференции рассказал, что в футбольном клубе знали о готовящейся акции болельщиков, покинувших трибуны во время матча с "Динамо", который завершился со счетом 3:0 в пользу петербуржцев.

"Спасибо всем болельщикам: тем, которые ушли и которые пришли нас поддержать с начала матча, в том числе и до финального свистка. Эта проблема была, есть и болельщики этой акцией обратили внимание наших правоохранительных органов, лиц, ответственных за проведение соревнований для того, чтобы вступить в какой-то конструктивный диалог. Конечно, не посещать игры - на мой взгляд, неправильно, футбол - для болельщиков, они должны получать удовольствие, помогать и поддерживать свою команду. Единоразовая акция была для того, чтобыобщественность и наши власти, спортивные и неспортивные, объединились для того, чтобы работать над этой проблемой. Она есть. Но надо помнить, что закон должен быть для всех - для болельщиков и не-болельщиков. Если ты что-то не сделал, то ты и не должен за это отвечать"

- заявил Сергей Семак.

Видео: Piter.TV

Теги: болельщики, динамо, зенит, рпл, семак, фанаты, футбол
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе, Зенит,

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