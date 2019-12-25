Президент Сербии привьется китайской вакциной Sinopharm. Об этом в эфире местного телеканала TV Pink рассказал Александр Вучич. Известно, что прививку политику сделают во время его рабочего визита в поселок Рудна-Глава, расположенный в 200 км в восточном направлении от столицы.
Завтра (6 апреля) я сделаю прививку, это будет вакцина Sinopharm.
Александр Вучич, президент Сербии
В рамках поездки президент пообщается с местным населением, а также обратится к СМИ. В настоящее время Белград провел иммунизацию более 2,6 млн человек. Из них порядка 1,9 млн жителей уже получили второй компонент вакцины. Привить в Сербии от коронавируса можно несколькими препаратами. На выбор в стране представлены Pfizer, Sinopharm, AstraZeneca и "Спутник V".
Глава МИД Венгрии привился "Спутником V".
Фото: YouTube Александар Вучић
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