Глава МИД Венгрии привился "Спутником V"

Петер Сийярто разместил соответствующую информацию на Facebook.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто привился "Спутником V". Об этом чиновник сообщил на собственной странице на Facebook. К посту в социальной сети он приложил в виде доказательства своих слов фотографию из прививочного кабинета.

Мы можем победить только с помощью вакцин... Сегодня мы завершили сделку с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым о поставке вакцин "Спутник V" в марте. (Я тоже привился этой вакциной сегодня). Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Напомним, что власти Венгрии одобрили использование на территории государства российского препарата "Спутник V". Правительство решило не дожидаться одобрения вакцины со стороны Европейского агентства по лекарственным препаратам. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан привился от коронавируса вакциной, разработанной китайской фармацевтической компанией Sinopharm.

Венгрия объяснила Украине, почему выбрала вакцину "Спутник V".

Фото: Facebook/Szijjártó Péter

