Венгрия объяснила Украине, почему выбрала вакцину "Спутник V"

Местные власти хотят ускорить процесс вакцинации в стране.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал причину, по которой власти решили приобрести российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом он рассказал на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Его слова приводит портал "Украина.ру".

Сийярто отметил, что венгерские власти хотят ускорить процесс вакцинации, поскольку в стране из-за пандемии ежедневно умирают около 100-150 человек. Также страдает национальная экономика, ее ущерб оценивается в 10-15 млрд форинтов.

К сожалению, закупки вакцины проходят в Евросоюзе централизованно, и мы получаем гораздо меньше доз. Поэтому мы решили, что будем вести переговоры, чтобы закупать препарат как в Китае, так и в России. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Также политики напомнил, что "Спутник V" получил одобрение местного регулятора.

Ранее стало известно, что в Казахстане зарегистрируют "Спутник V" с 15 февраля.

Видео: Facebook/Міністерство закордонних справ України