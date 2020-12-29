В Казахстане зарегистрируют "Спутник V" с 15 февраля

Производство вакцины наладят на территории Карагандинского фармацевтического комплекса.

Министерство здравоохранения Казахстана зарегистрирует вакцину от коронавируса "Спутник V", произведенную в республике, с 15 февраля. Об этом сообщил первый вице-министр здравоохранения республики Марат Шоранов на брифинге. Его слова приводит ТАСС.

Шоранов отметил, что препарат прозводят на территории Карагандинского фармацевтического комплекса. В первой партии будет 90 тысяч доз "Спутника V". Она будет доступна к отгрузке на склады единого дистрибьютора с 26 февраля.

Отметим, что на сегодняшний день в Казахстане зарегистрировано более 228 тысяч случаев заболевания коронавирусом.

Ранее стало известно, что Иран зарегистрировал вакцину "Спутник V".

Фото: sputnikvaccine.com