Иран зарегистрировал вакцину "Спутник V"

Власти Ирана зарегистрировали вакцину российского производства "Спутник V" и приготовились производить ее на своей территории при участии РФ. Об этом на пресс-конференции после встречи главой МИД РФ Сергеем Лавровым рассказал глава МИД Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф.
Вакцина была одобрена нашими санитарными властями, и в скором будущем, надеемся, мы сможем ее закупить, а также приступить к совместному производству.
Мохаммад Джавад Зариф, глава МИД Исламской Республики
Власти США в декабре 2020 года согласились на разблокировку активов Ирана для закупки вакцины от коронавируса. По словам управляющего Центробанка Ирана Абдулнасера Хеммати, американцы сами наложили санкции на все банки страны.
ВОЗ: Ущерб от национализма в области вакцин от коронавируса может стоить мировой экономике $9,2 триллиона.
Видео: МИД России
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