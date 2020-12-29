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Иран зарегистрировал вакцину "Спутник V"

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Иран планирует закупить вакцину и приступить к ее производству в ближайшее время.

Власти Ирана зарегистрировали вакцину российского производства "Спутник V" и приготовились производить ее на своей территории при участии РФ. Об этом на пресс-конференции после встречи главой МИД РФ Сергеем Лавровым рассказал глава МИД Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф.

Вакцина была одобрена нашими санитарными властями, и в скором будущем, надеемся, мы сможем ее закупить, а также приступить к совместному производству.

Мохаммад Джавад Зариф, глава МИД Исламской Республики

Власти США в декабре 2020 года согласились на разблокировку активов Ирана для закупки вакцины от коронавируса. По словам управляющего Центробанка Ирана Абдулнасера Хеммати, американцы сами наложили санкции на все банки страны.

ВОЗ: Ущерб от национализма в области вакцин от коронавируса может стоить мировой экономике $9,2 триллиона.

Видео: МИД России

Теги: вакцина, иран, коронавирус, спутник v
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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