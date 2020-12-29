Ущерб от национализма в области вакцин от коронавируса может стоить мировой экономике $9,2 триллиона

По словам Гебрейесуса, национализм в сфере вакцин будет не только моральной, но и экономической ошибкой.

Национализм в области вакцин может стоить мировой экономике 9,2 триллиона долларов. С таким заявлением на брифинге выступил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Национализм в отношении вакцин будет стоить мировой экономике до 9,2 триллионов долларов и почти половина из них, 4,5 триллиона, будет убыток в самых успешных экономиках. Тедрос Адханом Гебрейесус, гендиректор ВОЗ

По словам Гебрейесуса, национализм в сфере вакцин будет не только моральной, но и экономической ошибкой.

Международный фонд исследования коммерции пришел к выводу, что издержки США составят до 1,38 триллиона долларов, для Германии – до 248 миллиардов долларов. Также некоторые страны, например, Франция, Германия, Норвегия, США, Бельгия могут потерять до 3,9% ВВП, если не все страны получат вакцину от COVID-19.

Эксперт ожидает снижение заболеваемости COVID-19 вдвое в апреле.

Видео: YouTube / World Health Organization (WHO)