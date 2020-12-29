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Эксперт ожидает снижение заболеваемости COVID-19 вдвое в апреле
Сегодня, 8:55
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nastya960

Эксперт ожидает снижение заболеваемости COVID-19 вдвое в апреле

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Специалист отметил, что в скором времени ситуация может резко улучшится, но вакцинация при этом идет гораздо медленнее, чем распространение вируса.

Показатели заболеваемости и смертности от COVID-19 к середине весны могут снизиться вдвое. Такой информацией с РИА Новости поделился эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

Однако далее возможен снова всплеск заболеваемости в связи с естественным весенним пиком.

Агаси Тавадян, эксперт по статистике и моделированию

Специалист отметил, что в скором времени ситуация может резко улучшится, но вакцинация при этом идет гораздо медленнее, чем распространение вируса. Для предотвращения новой волны COVID-19, необходима всеобщая вакцинация, заявил эксперт.

Ранее Малышева назвала людей с "миллионным" риском смерти без вакцины от COVID-19.

Фото:  pixabay

Теги: агаси тавадян, вакцина, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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