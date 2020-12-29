Эксперт ожидает снижение заболеваемости COVID-19 вдвое в апреле

Показатели заболеваемости и смертности от COVID-19 к середине весны могут снизиться вдвое. Такой информацией с РИА Новости поделился эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
Однако далее возможен снова всплеск заболеваемости в связи с естественным весенним пиком.
Агаси Тавадян, эксперт по статистике и моделированию
Специалист отметил, что в скором времени ситуация может резко улучшится, но вакцинация при этом идет гораздо медленнее, чем распространение вируса. Для предотвращения новой волны COVID-19, необходима всеобщая вакцинация, заявил эксперт.
Ранее Малышева назвала людей с "миллионным" риском смерти без вакцины от COVID-19.
Фото: pixabay
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