Президент Польши Дуда сообщил, что президент США Байден может посетить страну в феврале

Глава государства подтвердил планы по встрече с лидером Белого дома.

Польский президент Анджей Дуда сообщил журналистам о том, что президент американский глава Белого дома Джо Байден может посетить страну в феврале 2023 года. Соответствующее заявление европейский чиновник сделал в ходе брифинга со СМИ, который проводился в столице Латвии. Глава государства находится в Риге с рабочим визитом. Ранее администрация в Вашингтоне рассказала о том, что президент США может встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Варшаве ил и приграничном городе Жешуве. По информации издания Dziennik Gazeta Prawn со ссылкой на собственные дипломатические источники, мероприятие между политиками будет одной частью в более широком плане встреч, направленных на урегулирование регионального конфликта.

Президент, скорее всего, приедет в нашу часть Европы в феврале... Нам очень сложно ответить, куда приедет президент, подробно, у нас нет такой информации. Анджей Дуда, президент Польши

Дуда призвал Зеленского "принять капитуляцию" России в Переяславе.

Фото и видео: YouTube / Prezydent RP Andrzej Duda