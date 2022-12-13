Дуда призвал Зеленского "принять капитуляцию" России в Переяславе

Глава Польши призвал завершить российское влияние на Украине.

Польский президент Анджей Дуда призвал украинского лидера Владимира Зеленского "принять капитуляцию" России в Переяславе. Соответствующее заявление глава европейского государства сделал в ходе своего выступления перед журналистами, находясь в рабочей поездке в Латвии. По мнению политика, таким действием со стороны Киева будет перечеркнула история российского влияния на Украине.

Я ему сказал, Владимир, вспоминая нашу историю, как разошлись наши пути, умоляю, когда вы победите Россию, ведите их в Переяслав. Они должны подписать договор именно там, перечеркнув тем самым годы российского, а затем советского влияния в Украине Анджей Дуда, президент Польши

Анджей Дуда имеет в виду город расположенный в Бориспольском районе Киевской области. В 1654 году там местный гетман Богдан Хмельницкий поклялся в том, что "неотступно быть им с землей и городами под большой рукой царя московского". Это событие шестивековой давности известно как Переяславская рада. Оно называется началом воссоединения Украины и России.

Дуда рассказал, чем завершится украинский конфликт.

Фото и видео: YouTube / Prezydent RP Andrzej Duda