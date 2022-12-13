Президент Польши согласен с оценкой ситуации генсека НАТО.

Глава польского государства Анджей Дуда рассказал, чем завершится украинский конфликт. В эфире местного телеканала TVP Info лидер страны отметил, что специальная военная операция России рано или поздно закончится за столом переговоров, однако в настоящее время условия для этого еще не достигнуты. Такой информацией политик поделился с журналистами на полях Давосского всемирного экономического форума.

Независимо от того, каким образом эта война будет идти к концу, а никто из нас не может предвидеть, ... каким образом закончится, хоть Столтенберг очень сильно акцентировался на том, что она совершенно точно закончится за столом переговоров. Анджей Дуда, президент Польши

Эксперт полагает, что генеральный секретарь Североатлантического военного альянса прав, так как именно мирным урегулированием конфликтов обычно в мире завершаются всем войны. Дуда полагает, что в конечном счете стороны в склонятся к тому, чтобы сесть за стол переговоров.

Дуда: Зеленский требует от НАТО гарантий безопасности.

Фото и видео: YouTube / TVP Info