Дуда: Зеленский требует от НАТО гарантий безопасности

Глава Польши привел слова украинского политика в Давосе.

Польский президент Анджей Дуда рассказал о том, что украинский президент Владимир Зеленский требует от НАТО гарантий безопасности. Соответствующей информацией глава европейского государства поделился в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Мы говорили о будущем саммите НАТО в Вильнюсе и сказали Зеленскому, что можем его заверить, что двери НАТО все еще открыты для Украины, что мы поддерживаем будущее. Анджей Дуда, президент Польши

Политик напомнил о том, что украинский коллега заметил, что он благодарен за оказываемую помощь со стороны Запада, но киевский режим сейчас нуждается в гарантиях. Он отметил, что понимает, почему партнеры не готовы согласиться на полноправное членство Украины в Североатлантическом военном альянсе. Однако, исходя из пятой статьи, его страна просит предоставить гарантии безопасности немедленно.

Дуда назвал причины, по которым Германия должна передать Украине танки.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України