Дуда назвал причины, по которым Германия должна передать Украине танки

Глава Польши объяснил, почему Берлин примет положительное решение по отправке ВСУ танков немецкого производства.

Польский президент Анджей Дуда считает, что факт членства в НАТО заставит Германию передать Украине танки. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на Давосском экономическом форуме. Политик пояснил, что ФРг являются частью Североатлантического военного альянса. Дуда считает, что в случае возникновения такой ситуации, когда несколько стра-членов блока готовы отправить свои танки ВСУ, то "это важный момент".

Второе… Я вижу, что давление немецкой политической сцены и общественного мнения становится все сильнее. Я надеюсь, что результатом всех этих элементов станет это очень нужное решение. Анджей Дуда, президент Польши

Напомним, что Москва ранее направила странам НАТО ноту протеста из-за поставок вооружений Украине. Глава министерства по иностранным делам Сергей Лавров говорил о том, что любые военные грузы со стороны Запада, содержание оружие или боеприпасы киевскому режиму, становятся законными целями для ликвидации со стороны Вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции. Дипломат уверен, что с использованием такой внешней политики страны-члены НАТО "играют с огнем".

В Польше заявили, что хотят вынудить страны НАТО поставлять Киеву танки.

Фото и видео: YouTube / Janusz Jaskółka

