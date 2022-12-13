Петр Мюллер призвал другие страны также передать ВСУ танки, как и Польша.

В Польше заявили, что хотят вынудить страны НАТО поставлять Киеву танки. Соответствующей информацией с местными журналистами в эфире телеканала "Польское телевидение" поделился официальный представитель правительства республики Петр Мюллер. Чиновник объяснил, что Варшава передаст киевскому режиму немецкие танки Leopard. Ранее об этом уведомил президент Анджей Дуда, выступая во Львове. Он объяснил, что сейчас формируется рота танков по программе поддержки международной коалицией ВСУ.

Если мы не защитим независимую Украину, мы будем следующей целью. Об этом надо говорить прямо. Если Украина проигрывает, то проигрывает также Польша. Петр Мюллер, пресс-секретарь польского правительства

Специалист объяснил СМИ, что Польша поставила перед собой цель обеспечить Украину оборонными средствами и техникой, а в политическом плане поставки танков должны оказать эффект, при котором европейские страны присоединятся к этим действиям.

Дуда: Польша передаст Украине роту танков Leopard.

Фото и видео: Twitter (нежелательная на территории России социальная сеть) / TVP. INFO

