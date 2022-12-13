Анджей Дуда рассказал о новой поставке военной помощи Киеву.

Польша передаст Украине роту танков Leopard. Соответствующее заявление в ходе выступления на пресс-конференции во Львове с украинскими и литовским коллегами Владимиром Зеленским и Гитанасом Науседой сделал глава Польши Анджей Дуда. Чиновник пояснил, что данная военная поставка произойдет в рамках существующей программы поддержки киевского режима при международной коалиции. Слова политика приведены в эфире местного Польского телевидения.

Мы приняли решение, что такая поддержка с польской стороны будет оказана Украине. Будет передана рота танков Leopard в рамках международной коалициии. Анджей Дуда, президент Польши

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Фото и видео: YouTube / TVP Info, Twitter / Kancelaria Prezydenta