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Польша передаст Украине роту танков Leopard

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Анджей Дуда рассказал о новой поставке военной помощи Киеву.

Польша передаст Украине роту танков Leopard. Соответствующее заявление в ходе выступления на пресс-конференции во Львове с украинскими и литовским коллегами Владимиром Зеленским и Гитанасом Науседой сделал глава Польши Анджей Дуда. Чиновник пояснил, что данная военная поставка произойдет в рамках существующей программы поддержки киевского режима при международной коалиции. Слова политика приведены в эфире местного Польского телевидения.

Мы приняли решение, что такая поддержка с польской стороны будет оказана Украине. Будет передана рота танков Leopard в рамках международной коалициии.

Анджей Дуда, президент Польши

Шольц: Берлин и Варшава ведут переговоры о размещении ПВО Patriot в Польше.

Фото и видео: YouTube / TVP Info, Twitter / Kancelaria Prezydenta

 

Теги: leopard, анджей дуда, военная помощь, польша, танки
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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