Польша передаст Украине роту танков Leopard. Соответствующее заявление в ходе выступления на пресс-конференции во Львове с украинскими и литовским коллегами Владимиром Зеленским и Гитанасом Науседой сделал глава Польши Анджей Дуда. Чиновник пояснил, что данная военная поставка произойдет в рамках существующей программы поддержки киевского режима при международной коалиции. Слова политика приведены в эфире местного Польского телевидения.
Мы приняли решение, что такая поддержка с польской стороны будет оказана Украине. Будет передана рота танков Leopard в рамках международной коалициии.
Анджей Дуда, президент Польши
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Фото и видео: YouTube / TVP Info, Twitter / Kancelaria Prezydenta
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