Шольц: Берлин и Варшава ведут переговоры о размещении ПВО Patriot в Польше

Немецкий канцлер рассказал о том, что вопрос прорабатывается военными ведомствами.

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил о том, что Берлин и Варшава через оборонные ведомства ведут переговоры о размещении противовоздушных систем Patriot на территории Польши. Соответствующее заявление чиновник сделал на пресс-конференции, созванной по итогам встречи лидеров на саммите G7 ("Большой семерки").

Сейчас мы изучаем, как это будет осуществляться. Оба министерства обороны тесно сотрудничают. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Напомним, что польский президент Анджей Дуда днем 12 декабря выразил надежду на скорейшее развертывание в республике предложенных властями ФРГ американских систем ПВО Patriot. На прошлой неделе вице-премьер Польши и министр по обороне Мариуш Блащак объявил СМИ о том, что Германия отказалась поставлять системы Patriot на Украину, ведутся переговоры об их размещении в Польше.

Шольц: страны G7 учредили климатический клуб.

Фото и видео: YouTube / phoenix

