Шольц: страны G7 учредили климатический клуб

В Германии рассказали о том, что определены полномочия стран-участниц.

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил о том, что страны G7 ("Большой семерки") учредили климатический клуб. Соответствующее заявление европейский чиновник сделал в ходе выступления перед СМИ. Он вышел к прессе по завершению саммита лидеров G7.

Второй важный момент сегодняшнего обсуждения касается климатического клуба. Группа семи не упускает из виду и другие глобальные задачи, такие как борьба с изменением климата Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Эксперт пояснил, что на международном саммите в Эльмау политики уже взяли на себя обязательства по созданию климатического клуба, в котором страны продолжали интенсивно работать над концепцией данного открытого международного кооперативного клуба. Олаф Шольц пояснил, что утвержден круг полномочий государств-участников. По словам немецкого чиновника, Организация экономического сотрудничества и развития создаст особый секретариат для климатического клуба. Это будет сделано совместно с Международным энергетическим агентством.

Шольц заявил, что восстановление Украины станет задачей, сравнимой с планом Маршалла.

Фото и видео: YouTube / phoenix