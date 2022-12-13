Шольц заявил, что восстановление Украины станет задачей, сравнимой с планом Маршалла

Канцлер ФРГ рассказал о необходимости проявить солидарность с киевским режимом.

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил о том, что восстановление Украины станет задачей, сравнимой с планом Маршалла после завершения Второй мировой войны. Соответствующей информацией чиновник поделился с журналистами в рамках выступления на пресс-конференции по итогам встречи лидеров саммита G7 (Большой семерки). Эксперт пояснил, что политики на данном мероприятии согласовали платформу для координации финансовой поддержки киевского режима. Спикер отметил, что вопрос формирования такой площадки решен быстро, как и участие международных финансовых институтов в поддержке Киева.

Мы продолжили международную конференцию экспертов по восстановлению Украины, на которую нас пригласили в октябре в Берлине. Сегодня G7 согласовала платформу для координации финансовой поддержки всех доноров. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Глава правительства Германии подчеркнул, что страны G7 "по-прежнему твердо стоят на стороне Украины", а также показывают миру и России свою непоколебимость и солидарность с украинским народом в политической, финансовой, экономической, гуманитарной и военной точках зрения.

Шольц заявил, что эффективность санкций против России возрастает.

Фото и видео: YouTube / phoenix