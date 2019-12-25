По его словам, Путин допустил ошибку.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что эффективность санкций против России возрастает. Его слова приводит издание Foreigh Affairs.

Шольц отметил, что таким образом Берлин шлет послание Москве о намерениях защищать "каждый дюйм территории НАТО". По его словам, президент РФ Владимир Путин ошибся, когда предположил, что конфликт на Украине приведет к "обострению отношений между его противниками.

На самом деле все произошло наоборот: ЕС и трансатлантический альянс сильны как никогда. Ничто не показывает это так ясно, как беспрецедентные экономические санкции, которым сейчас подвергается Россия. Олаф Шольц, канцлер Германии

Ранее Шольц признал, что Вооруженные силы ФРГ испытывают дефицит боеприпасов.

Фото: YouTube / phoenix