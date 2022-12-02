В Германии взяли курс на восполнение пробелов в политике Минобороны.

Немецкий канцлер Олаф Шольц признал, что Вооруженные силы ФРГ испытывают дефицит боеприпасов, а местный бундесвер (министерство по обороне) находится в непростой ситуации. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Берлине. Глава местного правительства уверен в том, что за последние несколько десятилетий страна брала неверный экономический курс в области обеспечения армии запасами. В Германии полагают, что в настоящее время глава профильного военного ведомства Кристине Ламбрехт "очень заинтересована в устранении этого пробела". Однако Шольц добавил, что перед его коллегой стоит непростая задача.

Это то, что мы сейчас очень четко осознаем, насколько важно иметь возможность обеспечивать там постоянное пополнение запасов, не только из-за ситуации на Украине, но и потому, что мы также смотрим на наши собственные цифры. Олаф Шольц, канцлер Германии

Шольц заявил о продолжении обсуждения вопроса о размещении в Польше ПРО Patriot.

Фото и видео: YouTube / NATO News