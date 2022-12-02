Шольц заявил о продолжении обсуждения вопроса о размещении в Польше ПРО Patriot

Канцлер Германии сообщил о том, что вопрос с поставкой еще не решен.

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил о продолжении обсуждения вопроса с руководством Польши о размещении на территории европейской республики противоракетных систем Patriot американского производства. Соответствующее заявление глава правительства Германии сделал в ходе совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Польша продолжает обсуждение этого вопроса. Так что дискуссии еще не закончены. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Напомним, что министр по обороне Польши Мариуш Блащак заявил 1 декабря о том, что власти Германии после падения ракеты украинских ПВО на польской территории предложили стране разместить в республике восемь западных пусковых установок Patriot. Чиновник полагает, что эти системы "лучше всего оправдали бы себя на западе Украины".

Шольц назвал НАТО центральным гарантом безопасности Европы.

Фото и видео: YouTube / NATO News