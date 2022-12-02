Шольц назвал НАТО центральным гарантом безопасности Европы

Канцлер ФРГ рассказал о том, что рассчитывает на скорое присоединение к альянсу Финляндии и Швеции.

Немецкий канцлер Олаф Шольц назвал НАТО центральным гарантом безопасности европейского региона. Соответствующее заявление глава правительства Германии сделал в ходе совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Североатлантического военного альянса Йенсом Столтенбергом. Чиновник напомнил, что такое положение дел "было и есть". Гость рассказал о том, что Финляндия и Швеция приняли решение вступить в ряды блока после начала проведения Россией специальной военной операции на территории Украины. Северные государства передали свои официальные заявки руководству НАТО 18 мая. Сейчас вступление стран в союз не ратифицировались лишь две страны из 30 (Венгрия и Турция).

НАТО остаётся центральным гарантом нашей коллективной безопасности. До следующего саммита НАТО, надеюсь, мы сможем официально поприветствовать Финляндию и Швецию как новых союзников. Олаф Шольц, канцлер Германии

Германия и Франция заключили соглашение о солидарности в области энергетики.

Фото и видео: YouTube / NATO News

