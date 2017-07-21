Страны договорились поставлять друг другу газ.

Германия и Франция заключили соглашение о солидарности в области энергетики. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции с Элизабет Борн сделал немецкий канцлер Олаф Шольц. Чиновник подчеркнул, что договоренности подразумевают взаимную поддержку в области энергетического снабжения. Известно, что над документом работали вице-канцлер ФРГ, министр по экономике и защите климата Роберт Хабек и его французская коллега, министр по энергетическому переходу Аньес Панье-Рюнаше. Германия обязалась поставлять электроэнергию во Францию и соседние страны. В свою очередь Франция соглашается поставлять газ на территорию ФРГ.

Друзья поддерживают друг друга в трудную минуту. Германия и Франция являются примером общеевропейской солидарности. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

По словам немецкого чиновника, решающее значение в текущей ситуации имеет дружба между Франции и Германии. Олаф Шольц добавил, что страны смогут выдержать испытания и преодолеть трудности, а также продвинуть европейский регион вперед. В Берлине подчеркнул, что сейчас континент подошел к критическому этапу, когда проверяется прочность связей между государствами. Канцлер уверен в том, что "франко-германская пара" должна стать двигателем объединенной Европы. Кроме того.

Правительство ФРГ утвердило меры по ограничению цен на газ и электроэнергию.

Фото и видео: YouTube / phoenix