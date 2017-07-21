Правительство ФРГ утвердило меры по ограничению цен на газ и электроэнергию

Олаф Шольц рассказал о работе по нивелированию последствий энергетического кризиса.

Правительство Германии утвердило пакетные меры по ограничению цен на газ, отопление электроэнергию. Соответствующее заявление немецкий канцлер сделал ходе пресс-конференции с французским премьер-министром Элизабет Борн. Чиновник назвал данное решение кабинета министров ФРГ "хорошим". Он добавил, что на протяжении последних недель правящая коалиция Германии интенсивно занималась вопросом и поэтому нашла для страны приемлемое решение.

Грядет снижение цен на газ, электроэнергию и центральное теплоснабжение. Мы ограничиваем цены на энергию, чтобы граждане могли справиться с новыми ценами и проблемами. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

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Фото и видео: YouTube / phoenix