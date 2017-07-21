Шольц: конфликт на Украине станет серьезной проблемой для ФРГ и Франции зимой

Канцлер Германии напомнил о росте цен и дефиците энергоносителей.

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, конфликт на Украине станет серьезной проблемой для Германии и Франции этой зимой. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе совместной пресс-конференции с французским премьер-министром Элизабет Борн. Спикеры согласились с тем, что сложности в регионе возникнут в связи с высокими ценами на энергетические носители и продукты питания. Власти стран видят перед собой задачу в оказании целенаправленной поддержки гражданам, которые наиболее уязвимы и страдают негативных последствий кризиса.

... Станет серьезной проблемой для наших стран этой зимой, особенно из-за высоких цен на энергоносители и продукты. Германия и Франция вносят решающий вклад в предотвращение социального раскола и укрепление нашей экономической базы. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Представитель Берлина уточнила, что Франция и Германия укрепляют свое сотрудничество в энергетическом секторе "в духе солидарности и добрососедства". В частности, ФРГ делает более доступным электричество для соседних стран. В вопросе поставок газа ФРГ расширили сотрудничество с европейскими коллегами. Олаф Шольц призвал поддерживать друг друга в трудную минуту.

Шольц: первые СПГ-терминалы заработают в Северной Германии через несколько недель.

Фото и видео: YouTube / phoenix