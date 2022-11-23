Шольц: первые СПГ-терминалы заработают в Северной Германии через несколько недель

В Германии рассказали об энергетической реформе.

Немецкий канцлер Олаф Шольц рассказал о том, что первые терминалы по приему СПГ (сжиженного природного газа) заработают в Северной Германии через несколько недель. Соответствующей информацией чиновник поделился с местными законодателями из бундестага.

Через несколько недель в Северной Германии заработают первые терминалы [по приему] сжиженного газа. Олаф Шольц, канцлер Германии

Глава правительства Германии напомнил коллегам о том, что власти страны ранее приняли решение вывести из государственного резерва угольные электрические станции. Работа продолжится на трех объектах АЭС до весны 2023 года. При этом в стране проводится самая масштабная за последние десятилетия энергетическая реформа сектора.

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Фото и видео: YouTube / DW News