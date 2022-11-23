Министр обороны ФРГ считает, что бои на Украине продлятся еще долго

Кристина Ламбрехт призвала не останавливать военную поддержку Украине.

Министр обороны Германии считает, что бои на Украине продлятся еще долго. Соответствующее заявление немецкая чиновница сделала в ходе выступления на мероприятии, организованном местной Федеральной академией по вопросам политики безопасности. Гостья проекта полагает, что от Германии требуется позаботиться о том, чтобы украинская сторона смогла продержаться в противостоянии с Россией в следующие месяцы, в которые военные действия не прекратятся.

Я не хотела бы давать ложных надежд, что эта война может завершиться скоро - в ближайшие дни или недели. Мы должны исходить из того, что эта война еще будет продолжаться долго, и поэтому должны настраиваться на то, что мы должны будем оказывать поддержку. Кристина Ламбрехт, глава Минобороны ФРГ

Шольц призвал делать выводы по событиям в Польше только после расследования.

Фото и видео: YouTube / Bundesakademie für Sicherheitspolitik