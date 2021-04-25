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Президент Индонезии официально объявил о гибели подводной лодки "Нангала"

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21 апреля субмарина перестала выходить на связь.

Президент Индонезии Джоко Видодо официально объявил о гибели в Балийском море подводной лодки "Нангала". Об этом сообщает ТАСС.

Видодо также назвал экипаж "патриотами, охранявшими суверенитет страны" и пообещал приложить большие усилия для поиска пропавшей субмарины. 

В субботу я получил доклад от командования ВМС о том, что подлодка утонула. Весь индонезийский народ глубоко сожалеет о трагедии.

Джоко Видодо, президент Индонезии

Отметим, что Россия, США, ФРГ, Франция, Индия, Турция и Австралия оказывали помощь в поиске пропавшей подлодки Индонезии.

Напомним, на борту подлодки "Нангала" находились 53 человека. Судно находилось в Балийском море с целью проведения учебных стрельб. Но связь с экипажем субмарины была потеряна 21 апреля.

Ранее пропавшую подлодку ВМС Индонезии нашли у берегов Бали

Видео: Instagram/jokowi

 
Теги: джоко видодо, индонезия, подлодка нангала
Категории: Мировые новости, Тема дня, Происшествия, Лента новостей,

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