Поисковики нашли детали подлодки KRI Nanggala 402 в водах около Бали.

Пропавшая подлодка ВМС Индонезии затонула. Об этом рассказал начальник штаба командования Юдо Маргоно. Эксперт пояснил, что во время проведения поисково-спасательных работ найдены некоторые части подводной лодки. Речь идет о таких деталях как выпрямитель торпед, баллон со смазкой, который использовался для перископа, а также молитвенные коврики. Причины трагедии устанавливаются. Согласно одной из версий событий, подлодка не смогла совершить необходимые аварийные действия из-за сбоя в системе электроснабжения.

Имея достоверные доказательства, предположительно полученные с подлодки KRI, мы изменили статус судна с пропавшего на затонувшее. Юдо Маргоно, начальник штаба

Напомним, что субмарина KRI Nanggala 402 перестала выходить на связь в ходе учений рядом с островом Бали. На ее борту находились по меньшей мере 53 человека. Накануне вечером на подлодке закончился запас кислорода. Индонезия запросила помощь Сингапура и Австралии в поисках подлодки. В операции по поиску объекта приняли участие более 20 судов. Командующий ВС страны Хади Чахъянто предположил, что подлодка может находиться на глубине 700 метров. Рядом с местом исчезновения подлодки найдено нефтяное пятно. Предположительно, топливо просочилось из топливного бака или экипаж мог намерено выпустить жидкость, чтобы облегчить вес объекта для его всплытия на поверхность.

В ВМС Индонезии заявили, что пропавшая подлодка прошла все проверки перед выходом в море.

Видео: YT / Al Jazeera English