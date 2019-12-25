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Президент ФРГ назвал энергетические отношения последним мостом между ЕС и РФ
Сегодня, 11:42
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lesjasap

Президент ФРГ назвал энергетические отношения последним мостом между ЕС и РФ

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Франк-Вальтер Штайнмайер объяснил, почему нельзя отказываться от "Северного потока-2".

Президент ФРГ назвал энергетические отношения последним мостом между Россией и Европой. Об этом Франк-Вальтер Штайнмайер рассказал в интервью немецкому изданию Rheinische Post. Политик призвал не разрушать этот мост. Таким образом он прокомментировал призывы общественных деятелей к прекращению реализации проекта строительства газопровода "Северный поток-2". Ранее такие заявления звучали на заседаниях Евросоюза из-за ситуации, которая произошла с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

После последовательного ухудшения отношений за прошедшие годы связи в сфере энергетики остаются чуть ли не последним мостом между Россией и Европой. Обе стороны должны задуматься, стоит ли разрушать полностью и бесповоротно этот мост

Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Германии

Эксперт отметил, что разрушение мостов нельзя считать демонстрацией силы. Политик считает, что правительству Германии следует подумать о том, как оно еще может оказать влияние на ситуацию, которую считает неприемлемой. Однако реакция Берлина не должна "обрывать последние связи" с Москвой.

Штайнмайер заявил, что Германия объединилась благодаря мужеству Горбачева.

Фото: Pixabay.com

Теги: алексей навальный, германия, северный поток-2, франк-вальтер штайнмайер, фрг
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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djys68
Сегодня 11:49

Когда уже политики будут слушать бизнес, а не политиков из-за океана,которые в свою чередь хотят продать свой сжиженный газ!!!

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