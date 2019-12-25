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Штайнмайер заявил, что Германия объединилась благодаря мужеству Горбачева
Сегодня, 14:44
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lesjasap

Штайнмайер заявил, что Германия объединилась благодаря мужеству Горбачева

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Глава ФРГ рассказал, кому Германия должна быть благодарна за объединение страны.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Германия объединилась благодаря мужеству Горбачева. Трансляцию выступления политика вел местный немецкий телеканал n-tv. Спикер заявил во время речи в Потсдаме, что действия советского лидера стали одним из факторов, благодаря которому произошло воссоединение ФРГ и ГДР в единую страну 30 лет назад.

Без НАТО и ЕС воссоединение бы не состоялось. И без мужества Михаила Горбачева, который скоро будет праздновать свое 90-летие - об этом мы не забываем, за это мы говорим "сердечное спасибо

Франк-Вальтер Штайнмайер президент ФРГ

Политик оценил важность заключения мирных договоров Германии с СССР и Польшей, а также международного признания границы государства по Одеру - Нейсе, а также Хельсинкского процесса. Политик напомнил о безусловной поддержке Вашингтона в вопросе европейской интеграции.

Маас: если ОЗХО подтвердит выводы ФРГ, санкций против России не избежать.

Фото: Pixabay.com
 

Теги: германия, михаил горбачев
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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