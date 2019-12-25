Маас: если ОЗХО подтвердит выводы ФРГ, санкций против России не избежать

Глава немецкого МИД Хайко Маас заявил о том, что если Организация по запрещению химического оружия подтвердит выводы ФРГ по отравлению Алексея Навальному, то санкций против России не удастся избежать. Об этом чиновник рассказал в интервью интервью новостному порталу t-online. Он напомнил, что результатами проб, взятых у российского оппозиционера, проходившего лечение в берлинской частной клинике "Шарите", с ОЗХО поделились специалисты из лабораторий Германии, Франции и Швеции.
Если результат германской, шведской и французской лабораторий будет подтвержден, то последует ясный ответ ЕС...Я убежден в том, что мимо санкций тогда больше не пройти
Хайко Маас, глава МИД Германии
Горбачев предостерег от попыток рассорить народы России и Германии.
Фото: Pixabay.com
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