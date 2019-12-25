Советский руководитель выступил на мероприятии, посвященном объединению Германии.

Михаил Горбачев предостерег от попыток рассорить народы России и Германии. Об этом первый президент Советского Союза рассказал на интернет-мероприятии, посвященному 30-летию объединения ФРГ и ГДР. В событии приняли участие также президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и глава МИД Хайко Маас.

Основы отношений между Россией и ФРГ прочны, я верю и надеюсь, долговечны. Наш долг - беречь отношения между нашими странами. Никому не должно быть позволено пытаться рассорить наши народы Михаил Горбачев, советский политик

По словам спикера, Германия выполнила те обязательства, которые были заключены в Договоре об окончательном урегулировании в рамках соглашения между СССР и ФРГ в 1990 году. Горбачев уверен, что немцы смогли доказать, что смогли извлечь уроки из истории и преодолеть страшное прошлое. Он добавил, что русские пошли навстречу народу Германии.

Горбачев заключил, что объединение страны стало символом преодоления раскола Европы и завершения "холодной войны". Страны сделали шаги по сокращению вооружений, ядерному разоружению и начали взаимно доверять друг другу, чтобы население могло избавиться от страха войны.

Горбачев рассказал о последствиях для мира в случае существования СССР.