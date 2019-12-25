Горбачев рассказал о последствиях для мира в случае существования СССР

По его словам, "перестройка" не предполагала распада Советского Союза.

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев в интервью The Times рассказал о последствиях для мира в случае существования Советского Союза.

По его словам, история не знает сослагательного наклонения. Однако, считает Горбачёв, мир был бы лучше.

Он был бы стабильнее, безопаснее, справедливее. Михаил Горбачёв, бывший президент СССР

По его словам, "перестройка" не предполагала распада Советского Союза. Он признал ошибки своего правления — это позднее реформирование партии, децентрализация СССР, недостаточно смелые экономические реформы. Однако Горбачёв рассказал и о позитиве — прекращение холодной войны, соглашения о ядерном разоружении, свободы слова и собраний, многопартийность, свободный выезд за границу.

Михаил Горбачёв подчеркнул, что процесс перемен в СССР был доведён до той точки, когда вспять повернуть было уже нельзя. Именно поэтому, считает он, путч 1991 года провалился.

Ранее Горбачев дал совет будущему президенту США по поводу России.

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