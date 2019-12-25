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Горбачев дал совет будущему президенту США по поводу России
Сегодня, 9:30
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matveyvn

Горбачев дал совет будущему президенту США по поводу России

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Импульс для диалога должен исходить с двух сторон.

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев дал совет будущему президенту США по поводу России. Об этом пишет Times.

Горбачёв заявил, что несмотря на то, кто одержит победу в американской президентской гонке, он должен будет встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы возобновить диалог.

Чтобы выйти из этого застывшего состояния.

Михаил Горбачёв, бывший президент СССР

По его словам, Россия и США не должны допускать новой ядерной гонки, поэтому им необходимо организовать "второй Рейкьявик".

Горбачёв заявил, что импульс для диалога должен исходить с двух сторон. Политик настораживается тем, что нынешняя мировая политика всё больше походит на подготовку к настоящей войне и продолжает двигаться в этом опасном направлении.

Ранее Горбачев отвел России роль посредника между США и Китаем.

Фото: pixabay.com

Теги: горбачев, политика, сша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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