Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев дал совет будущему президенту США по поводу России. Об этом пишет Times.
Горбачёв заявил, что несмотря на то, кто одержит победу в американской президентской гонке, он должен будет встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы возобновить диалог.
Чтобы выйти из этого застывшего состояния.
Михаил Горбачёв, бывший президент СССР
По его словам, Россия и США не должны допускать новой ядерной гонки, поэтому им необходимо организовать "второй Рейкьявик".
Горбачёв заявил, что импульс для диалога должен исходить с двух сторон. Политик настораживается тем, что нынешняя мировая политика всё больше походит на подготовку к настоящей войне и продолжает двигаться в этом опасном направлении.
Ранее Горбачев отвел России роль посредника между США и Китаем.
Фото: pixabay.com
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