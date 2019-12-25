Советский политик рассказал, что Москва может помощь Пекину и Вашингтону разобраться в проблемах.

Михаил Горбачев отвел России роль посредника между США и Китаем. Об этом первый президент Советского Союза заявили в интервью японскому изданию Asahi. По словам политика, противостояние между Пекином и Вашингтоном обострилось из-за пандемии коронавируса, однако Москва сможет предотвратить кризис за счет дипломатического пути решения конфликта.

Сегодня для России было бы разумно вернуться к новому политическому мышлению и поставить своей целью дипломатическим путем предотвратить биполярный конфликт между США и Китаем Михаил Горбачев, экс-президент СССР

Политик рассказал, что в конце 1980-х годов появился "принцип нового мышления". Он показал свою действенность во время ведения холодной войны. Горбачев считает, завершение холодной войны стало хорошим прецедентом для сотрудничества между странами. Тогда СССР и США впервые достигли соглашения в сфере ядерного разоружения.

Горбачев предрек миру хаос из-за политики Трампа.

Фото: Piter.tv