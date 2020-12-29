Штайнмайер испытывает облегчение в связи с инаугурацией Байдена

Президент ФРГ прокомментировал вступление в должность нового главы США.

Франк-Вальтер Штайнмайер испытывает облегчение в связи с инаугурацией в Белом доме 46-го президента США Джо Байдена. Президент Германии рассказал, что сегодня для демократии будет "хороший день". Видеообращение политика размещено на официальном сайте главы ФРГ.

В США она устояла, несмотря на тяжелую нагрузку. Несмотря на враждебность, американские институты оказались сильны - волонтеры на выборах, губернаторы, судебные органы и Конгресс Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Германии

Политик уточнил, что сейчас в мире появилась надежда на то, что в будущем международное сообщество будет работать теснее и качественнее, чтобы решить проблемы современности. В списке особо значимых вопросов по версии Штайнмайера оказалась пандемия коронавируса, климатическая угроза, контроль над вооружениями, разоружение стран. В ФРГ выразили надежду на то, что Вашингтон снова окажется "на нашей стороне".

Меркель пообещала массовую вакцинацию от COVID-19 к концу лета.

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