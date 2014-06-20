Политик не смотрел фильм, а видел только его анализ.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал фильм о себе. В интервью журналистам политик сообщил, что в картине представлена ложь о его "роскошной жизни", а также стремлении к обогащению.

Я никогда себе не позволю украсть что-то у людей...Самое страшное для меня - опозориться перед вами. Я никогда не сделаю так, как я не говорю. Если я сказал, так должен и сделать. Поэтому не надо искать. Александр Лукашенко, белорусский политик

По мнению спикера, оппозиционные движения зря взялись за тему разоблачения президента республики. Он заявил, что "это уже вообще неприлично". Он заметил, что авторы фильма называют конкретные фамилии, которые, по словам, Лукашенко, не имеют никакого отношения к ситуации. Глава государства заявил, что клянется в этом.

При этом Лукашенко сообщил, что еще не видел фильм оппозиции, так как он длинный, а у политика мало времени для просмотра. Ему предоставили блоками анализ картины, по которому он делал выводы.

Лукашенко призвал военных защищать Белоруссию от подрыва изнутри.

Фото: Telegram/Пул Первого