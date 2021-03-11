По его словам, нынешние войны приобретаю иной характер.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал военных защищать Белоруссию от подрыва изнутри. Об этом он заявил на совещании. Его слова приводит информационное агентство "БелТА".

Глава республики отметил, что военные должны быть готовы к защите своей страны. По словам Лукашенко, что не надо сидеть в войсках и ждать, когда кто-то пересечет государственную границу.

Войны сегодня приобретают иной характер, никто на нас группировками наступать не будет, как шли в 1941 году. Это будет слишком явно, и это - Третья мировая война, если только так произойдет. Будут подрывать изнутри. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко произвел назначения в военной сфере.

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