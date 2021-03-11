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Лукашенко произвел назначения в военной сфере

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Новые должности получили Виктор Гулевич, Игорь Демиденко и Александр Науменко.

Александр Лукашенко произвел назначения в военной сфере. Об этом сообщили журналисты из президентского пула в Белоруссии. Известно, что на руководящую должность Генерального штаба Вооруженных сил назначен Виктор Гулевич.

Виктор Гулевич назначен начальником генерального штаба вооруженных сил - первым заместителем министра обороны. До этого он был командующим войсками Западного оперативного командования вооруженных сил.

заявление пресс-службы президента

Стоит уточнить, что место командующего войсками Западного оперативного командования ВС получил Игорь Демиденко. Прежде он находился в позиции начальника штаба. С должности командующего войсками Северо-западного оперативного командования ВС на место заместителя министра обороны республики переведен Александр Науменко. Ранее он управлял суворовским училищем в Минске.

Фильм о Лукашенко "Золотое дно" набрал за два дня более 2,8 млн просмотров.

Фото: Telegram/Пул Первого

Теги: александр лукашенко, белоруссия, вооруженные силы, минобороны
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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